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В Красноярске могут провести чемпионат России по летнему биатлону

Чемпионат России по летнему биатлону может пройти в Красноярске.

Источник: Минспорта Красноярского края

Красноярск оказался в списке городов претендентов на проведение чемпионата России по летнему биатлону. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта. Там отметили, что в Красноярск прибыла делегация Союза биатлонистов России.

Спортивные чиновники осмотрели площадку Академии биатлона. В целом, ее уровень оценили хорошо. Необходимо только пригласить инспекторов мишенных установок и тайминга, чтобы они бесперебойно работали во время турнира.

Окончательное решение о месте, где пройдет турнир, будет принято в конце мая. Если это будет Красноярск, то талисманом соревнований станет Ю-лайка, в честь пятилетия Универсиады-2019.

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