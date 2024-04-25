В Красноярске могут провести чемпионат России по летнему биатлону

Красноярск оказался в списке городов претендентов на проведение чемпионата России по летнему биатлону. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта. Там отметили, что в Красноярск прибыла делегация Союза биатлонистов России.
Спортивные чиновники осмотрели площадку Академии биатлона. В целом, ее уровень оценили хорошо. Необходимо только пригласить инспекторов мишенных установок и тайминга, чтобы они бесперебойно работали во время турнира.
Окончательное решение о месте, где пройдет турнир, будет принято в конце мая. Если это будет Красноярск, то талисманом соревнований станет Ю-лайка, в честь пятилетия Универсиады-2019.