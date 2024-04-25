В Кемерове рассказали о ДТП, где автобус протащил пенсионерку до остановки

Предварительно установлено, что водитель автобуса «Ютонг» на рейсовом маршруте № 228 наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, её госпитализировали. В салоне находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал.