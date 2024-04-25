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В Кемерове рассказали о ДТП, где автобус протащил пенсионерку до остановки

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором получил травмы пешеход.

Сотрудники кемеровской полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором получила травмы 65-летняя женщина. Происшествие случилось около 8.20 утра на улице Инициативная.

Предварительно установлено, что водитель автобуса «Ютонг» на рейсовом маршруте № 228 наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, её госпитализировали. В салоне находились 8 пассажиров, никто из них не пострадал.

Также следователи организовали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.