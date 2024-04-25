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В Иркутской области за последние сутки потушили два лесных пожара

Горел лес в Тулунском и Братском районе.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

За последние 24 часа в Иркутской области удалось устранить два лесных пожара. В Братском районе огнем было охвачено 5 га. В Тулунском районе потушили в день обнаружения пожар площадью 3,2 га. Об этом сообщило правительство региона.

— Причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем местным населением, — отметили в сообщении на сайте.

При тушении лесных массивов привлекли 9 единиц техники и 19 пожарных. За 23 апреля на территории региона был замечен и потушен всего один лесной пожар.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона завели уголовное дело о контрабанде леса на более 300 млн рублей. Задержанные уже проходят по одному делу, где им вменяют вывоз древесину на 2,8 млрд рублей.

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