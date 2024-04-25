Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми: когда начнется и где посмотреть

В 2024 году отметят 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Перми уже начались репетиции Парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая в центре города. Военнослужащие и курсанты сейчас работают над чеканкой шага и построением. Рассказываем, когда начнется генеральная репетиция торжественного Парада Победы к 9 мая 2024 года в Перми и где можно посмотреть.