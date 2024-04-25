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Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми: когда начнется и где посмотреть

Рассказываем, когда начнется генеральная репетиция Парада Победы к 9 мая 2024 года в Перми и где ее посмотреть.

В 2024 году отметят 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Перми уже начались репетиции Парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая в центре города. Военнослужащие и курсанты сейчас работают над чеканкой шага и построением. Рассказываем, когда начнется генеральная репетиция торжественного Парада Победы к 9 мая 2024 года в Перми и где можно посмотреть.

Когда начнется генеральная репетиция Парада Победы в 2024 году в центре Перми и где посмотреть

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, генеральные репетиции военного парада ко Дню Победы начнутся в центре Перми с 4 мая и продолжатся до 7 мая. По традиции, генеральные репетиции праздничного парада можно будет посмотреть на Октябрьской площади:

— 4 мая с 10:00 до 15:00;

— 7 мая с 19:00 до 23:00.

Во время генеральных репетиций Парада Победы к 9 мая 2024 года организаторам, участникам и режиссерам предстоит добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники.

По информации краевого Минтербеза, всего в праздничном Параде Победы 9 мая 2024 года в Перми примут участие более двух тысяч человек. Это представители силовых ведомств, правоохранительных органов, подразделения Росгвардии и регионального МЧС России, а также воспитанники Пермского суворовского военного училища и юнармейцы.

В 2024 году Парад Победы принимает министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов, а командует парадом — начальник Пермского суворовского военного училища, генерал-майор Николай Братухин.