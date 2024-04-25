Салют в День Победы отменили в Екатеринбурге

Глава города Алексей Орлов заявил, что вопросы безопасности — прежде всего, поэтому фейерверка не будет. Накануне, напомним, прошло заседание антитеррористической комиссии, после которого мэрия приняла такое решение. Начальник управления культуры Илья Марков добавил, что будут введены ограничения и на площадки для просмотра парада. Их число сократится в сравнении с прошлым годом.
Ранее стало известно, что в целях безопасности от проведения салютов в День Победы отказались в ХМАО. Главам муниципалитетов по распоряжению губернатора Натальи Комаровой поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить число участников до 50 человек, а также исключить проведение митингов, шествий, парадов и салютов.
Салюты не будут запускать в Томске, Чувашии и некоторых других регионах России. Ранее также стало известно об отмене традиционного шествия «Бессмертный полк» во всех городах страны. Акция памяти будет проведена в альтернативных форматах, в том числе в режиме онлайн.
В 2023 году 9 мая салют в Екатеринбурге был. Его запускали только над акваторией городского пруда, а на Уралмаше и в Академическом, где в предыдущие годы также проводили фейерверки в День Победы, в минувшем году залпы не гремели.