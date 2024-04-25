«Напоминает носик чайника»: в Крыму выбрали Генерала «Парада тюльпанов 2024»

На Южном берегу Крыма назвали сорт тюльпана, который удостоен звания Генерала.
— По итогам народного голосования самым эффектным и красивым участником «Парада тюльпанов 2024» признан сорт «Crown of Dynasty», — сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.
Всего на звание Генерала претендовали 36 участников весенней выставки.
«Корона династии», а именно так переводится название цветка, и правда хороша собой, полюбоваться им — это уже большая удача, потому что такая уникальная и редкая форма пока еще мало распространена.
— На выставке луковичных всего было представлено пять сортов самого малочисленного садового класса — короновидных тюльпанов, — рассказала завлабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
Короновидные тюльпаны никого отношения к испортившему всем кровь и нервы короновирусу не имеют, их название происходит от слова корона.
Действительно, цветок напоминает корону или звезду за счет оригинального изгиба очень плотных «лепестков», то есть долей околоцветника. Такой изгиб специалисты характеризуют весьма забавно — напоминает носик чайника.
— «Crown of Dynasty» похож на чайную розу, окрашенную в оттенки утренней зари. А еще откуда-то из детства приходит сравнение с кремовой розочкой на торте, — отметила Вера Зыкова.
Устоять перед лепестками двухцветной окраски, где нежный переход от золотисто-зеленого к розовому цвету, невозможно.
«Crown of Dynasty» по своему происхождению иностранец — его создали селекционеры Нидерландов шесть лет тому назад.
Южный берег Крыма пришелся по душе заморскому гостю: он цвел почти месяц с 15 марта по 12 апреля.
ГЕНЕРАЛЫ ПАРАДА ТЮЛЬПАНОВ НА ЮБК.
Оглашаем весь список титулованных тюльпанов, которые удостоились высокого генеральского чина в Никитском ботаническом саду.
2024 год: «Crown of Dynasty» — короновидный.
2023 год: «Finola» — махровый.
2022 год: «Valery Gergiev» — бахромчатый.
2021 год: «Fabio» — бахромчатый.
2020 год: «Аладдин» — лилиецветный.