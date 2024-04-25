В Свердловскую область после морозов придет потепление до +24 градусов

В Свердловской области после морозов ожидается резкое потепление. Воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.
В ближайшие шесть-восемь дней температура в регионе будет неустойчивая. Однако потепления ожидать стоит. Оно придет на Средний Урал
— При поступлении тепла значительных осадков не ожидается, небольшой дождь (до одного миллиметра осадков) вероятен 27 апреля лишь местами на территории Свердловской области, 28 апреля преимущественно на крайнем севере области. Температура будет повышаться, — рассказали в Гидрометцентре.
Так, 27 апреля на юго-западе области воздух прогреется до +20 градусов, в Екатеринбурге ожидается до +16 градусов. Уже 28 числа столбики термометров в уральской столице поднимутся до отметки +23 градуса. На юге региона потеплеет до +24. Однако 29 апреля вновь ожидается похолодание до +10 градусов.