В Свердловскую область после морозов придет потепление до +24 градусов

Так, 27 апреля на юго-западе области воздух прогреется до +20 градусов, в Екатеринбурге ожидается до +16 градусов. Уже 28 числа столбики термометров в уральской столице поднимутся до отметки +23 градуса. На юге региона потеплеет до +24. Однако 29 апреля вновь ожидается похолодание до +10 градусов.