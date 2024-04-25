Врач Жиляева назвала две главных угрозы здоровья офисных работников

Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева назвала две главных угрозы здоровья офисных работников.
Первая угроза здоровью — низкая физическая активность. Каждый час нужно выделять пять минут на небольшую зарядку с потягиванием мышц, на самомассаж шеи и спины, ходьбу по коридору или по лестнице. Также важно следить за осанкой, чаще менять положение тела, вставать из-за стола и наклоняться. На обеде желательно 20−30 минут прогуляться по улице в быстром темпе.
Вторая угроза связана с ухудшением зрения. Работа за компьютером в течение 6−8 часов неизбежно приведёт к снижению остроты зрения, синдрому «сухого глаза», головной боли, головокружению.
Также она рассказала, как минимизировать воздействие вредных факторов офисным работникам.