Врач Жиляева назвала две главных угрозы здоровья офисных работников

Первая угроза здоровью — низкая физическая активность. Каждый час нужно выделять пять минут на небольшую зарядку с потягиванием мышц, на самомассаж шеи и спины, ходьбу по коридору или по лестнице. Также важно следить за осанкой, чаще менять положение тела, вставать из-за стола и наклоняться. На обеде желательно 20−30 минут прогуляться по улице в быстром темпе.