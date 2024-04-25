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Врач Жиляева назвала две главных угрозы здоровья офисных работников

Большинство людей треть своей жизни, а то и больше, проводят на работе.

Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса, к. м. н. Тамара Жиляева назвала две главных угрозы здоровья офисных работников.

Первая угроза здоровью — низкая физическая активность. Каждый час нужно выделять пять минут на небольшую зарядку с потягиванием мышц, на самомассаж шеи и спины, ходьбу по коридору или по лестнице. Также важно следить за осанкой, чаще менять положение тела, вставать из-за стола и наклоняться. На обеде желательно 20−30 минут прогуляться по улице в быстром темпе.

Вторая угроза связана с ухудшением зрения. Работа за компьютером в течение 6−8 часов неизбежно приведёт к снижению остроты зрения, синдрому «сухого глаза», головной боли, головокружению.

Также она рассказала, как минимизировать воздействие вредных факторов офисным работникам.