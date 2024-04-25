Автобусные маршруты на набережных Москвы-реки изменятся 29 апреля

Отмечается, что маршрут 379 вместо Фрунзенской набережной пойдет по Большой Пироговской улице, 51 — от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская» вместо Народной улицы, с755 будет работать на участке от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» вместо МЦК Новохохловская. Вместо Фрунзенской набережной автобусы пойдут по Комсомольскому проспекту, в сторону центра будет заезжать к метро «Парк Культуры». Кроме того, с856 будет ходить от метро «Нагатинский Затон» до метро «Таганская» вместо Котельнической набережной.