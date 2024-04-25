На Пасху и Радоницу для жителей Краснодарского края пустят больше автобусов и трамваев

Важной задачей также названо патрулирование храмов сотрудниками полиции и казаками. Более 7000 казаков Кубанского казачьего войска будут задействованы в период майских праздников для обеспечения безопасности на улицах и в общественных местах.



Напомним, Пасха в 2024 году приходится на 5 мая, а Радоница будет отмечаться 14 мая. Радоница, известная также как «Пасха мертвых», — это день поминовения усопших, который приходится на вторник после Светлой недели. В этот день верующие посещают могилы своих близких, чтобы помолиться за них и разделить пасхальное ликование с усопшими.