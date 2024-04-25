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Минтруд заявил о равенстве мужчин и женщин на работе

Минтруд России сообщил о достижении гендерного равенства на рынке труда в стране. На данный момент в РФ соблюдается паритет прав и возможностей для мужчин и женщин. Об этом говорится в отчете Минтруда о ходе выполнения мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.

Источник: Freepik

В России соблюдается паритет возможностей и прав мужчин и женщин на работе.

«Положение российских женщин в сфере труда дает основания говорить об обеспечении гендерного равенства», — говорится в докладе министерства. Информацию из него передает РБК.

В отчете Минтруда отмечается, что различия в оплате труда мужчин и женщин не обусловлены полом, а определяются сложностью и условиями работы. Ведомство утверждает, что в России на законодательном уровне закреплены нормы, гарантирующие равные права и возможности для всех работников, вне зависимости от пола.

Тем не менее, данные Росстата за 2021 год показывают, что зарплата женщин в среднем на 27,5% ниже мужской. Эксперты НИУ ВШЭ указывают на еще более значительную разницу, которая в некоторых отраслях может достигать 70%. Это противоречит заявлениям о гендерном равенстве и вызывает вопросы о реальном положении дел на рынке труда.