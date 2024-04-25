Минтруд заявил о равенстве мужчин и женщин на работе

Тем не менее, данные Росстата за 2021 год показывают, что зарплата женщин в среднем на 27,5% ниже мужской. Эксперты НИУ ВШЭ указывают на еще более значительную разницу, которая в некоторых отраслях может достигать 70%. Это противоречит заявлениям о гендерном равенстве и вызывает вопросы о реальном положении дел на рынке труда.