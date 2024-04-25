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Губернатор Красноярского края признан лучшим в Сибири

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков возглавил рейтинг политической устойчивости глав регионов в Сибирском федеральном округе.

Источник: Соцсети

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков возглавил рейтинг политической устойчивости глав регионов в Сибирском федеральном округе. Топ составил российский политолог Евгений Минченко.

Глава края набрал 20 баллов. При составлении рейтинга учитывались лидерские и управленческие качества, экономическая привлекательность региона, реализация крупных проектов, взаимодействие с федеральным центром.

Также Котюков никого из команды Котюкова не арестовывали, он не участвовал в конфликтах. Это позволило не потерять баллы.

Чуть меньше набрал губернатор Томской области Владимир Мазур. На 7 месте глава Новосибирской области, 10-е, последнее место, у главы Хакасии Валентина Коновалова.

Ранее сообщалось еще об одной победе Красноярска. Столица края попала в регион с самой вкусной шаурмой.

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