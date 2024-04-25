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В Челябинске благоустраивается пешеходная зоны улицы Свободы

В Челябинске благоустраивается пешеходная зоны улицы Свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В этом году работы пройдут на двух участках: по четной стороне от улицы Орджоникидзе до Евтеева и по нечетной — от улицы Борьбы до Евтеева.

«Подрядчик уже приступил к ремонту: демонтировал существующее покрытие, завершил все земляные работы и прокладку подземных коммуникаций. Следующий этап — асфальтирование, укладка тротуарной плитки, обустройство велодорожки и современного наружного освещения. Проектом предусмотрено дополнительное озеленение и высадка газона. На всем протяжении улицы появятся перголы с качелями, удобные скамейки и урны», — рассказали в мэрии.

Благоустройство улицы Свободы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведется с 2022 года.

ЖКХ