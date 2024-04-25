Отопление в Екатеринбурге отключат в первой декаде мая

— Мы наблюдаем за температурой наружного воздуха. Хотя пятидневка со средней температурой +8 у нас уже прошла. Но сейчас пришло похолодание. В первую очередь, у нас забота об объектах социальной сферы, это объекты здравоохранения и образования. Без тепла мы их не оставим. Сразу скажу, что ТСЖ и Управляющие компании сами могут регулировать температуру в домах, — рассказывает Владимир Гейко.