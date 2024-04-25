Отопление в Екатеринбурге отключат в первой декаде мая

В мэрии Екатеринбурга 25 апреля рассказали, когда в домах горожан остынут батареи. Об окончании отопительного сезона рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Владимир Гейко.
Специалисты ориентируются на погоду, и, пока в уральской столице холодно, тепло отключать не будут.
— Мы наблюдаем за температурой наружного воздуха. Хотя пятидневка со средней температурой +8 у нас уже прошла. Но сейчас пришло похолодание. В первую очередь, у нас забота об объектах социальной сферы, это объекты здравоохранения и образования. Без тепла мы их не оставим. Сразу скажу, что ТСЖ и Управляющие компании сами могут регулировать температуру в домах, — рассказывает Владимир Гейко.
По его словам, в первую неделю мая в Екатеринбурге снова похолодает, поэтому пока речи об отключении тепла нет.
— Если город отключается от тепла, то отключается. Это не такой процесс: отключил — включил. К выходным у нас потеплеет, а на следующей неделе по ночам будут снова минусовые температуры, — рассказывает заместитель Главы Екатеринбурга. — Думаю, что традиционно мы в первой декаде мая произведем отключение. Потому что, дальше необходимо проводить ремонтные работы. Первые опрессовки запланированы на 14 мая.