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Премьер-министр утвердил концессионера строительства аэропорта Омск-Федоровка

Строительство аэропорта Омск-Федоровка все ближе к практической реализации: глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении концессионера важнейшего для региона инвестиционного проекта.

Источник: РИА "Новости"

«Работаем!» — резюмировал в своем Телеграм-канале поделившийся новостью губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Согласно распоряжению, концессионное соглашение о проектировании, строительстве, реконструкции и использовании (эксплуатации) нового аэропортового комплекса Омск-Федоровка может быть заключено с ООО «Омскаэроинвест» без проведения конкурса.

Компания зарегистрирована в Екатеринбурге год назад. Ее учредитель — АО «Аэропорт Кольцово» — входит в холдинг «Аэропорты регионов».

Строительство новых воздушных ворот Омска потребует 42 миллиардов рублей. Технические параметры объекта (пропускная способность — не менее трех миллионов пассажиров в год, взлетная полоса длиной 3200 метров и другие показатели) одобрены. После подписания концессионного соглашения проект планируется реализовать в течение пяти лет.

Тем временем архитектурно-градостроительный совет Омской области назвал победителя конкурса на лучший дизайн-проект будущего аэропорта. При этом учитывались мнения омичей, которые могли проголосовать за тот или иной вариант.

Из четырех концепций аэропортового комплекса, предложенных ведущими российскими разработчиками, наибольшее число голосов (44354) набрал дизайн-проект архитектурного бюро «Хвоя». Всего же участниками открытого голосования стали 116592 жителя Омской области.

«В основе концепции лежит идея максимальной прозрачности и визуальной легкости нового здания аэропорта Омска. Это позволяет видеть взлет и посадку лайнеров через здание аэровокзала», — говорится в концепции.

«Проблема создания новых воздушных ворот в Омске давно назрела. Старый аэропорт, расположенный в черте города, не обеспечивает безопасности перелетов, имеет короткую взлетную полосу, и к тому же тормозит развитие мегаполиса. Вынос объекта за черту города решит эти проблемы, даст импульс для масштабного жилищного строительства. Поэтому необходимо осуществить этот проект как можно быстрее», — уверен руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

Напомним, возведение аэропорта в Федоровке (Любинский район Омской области) начинали еще в прошлом веке, построив более 80 объектов. Однако из-за проблем с финансированием завершить проект не удалось. За это время конструкции обветшали и будут снесены. «Создание аэропорта с чистого листа позволит применить самые современные технологии при проектировании и строительстве», — подчеркивает директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.

Строительство рассчитывают начать в 2027 году. Планируется, что новая воздушная гавань будет обслуживать 3,5 миллиона пассажиров в год. Это почти в два раза больше, чем пассажиропоток действующего аэропорта.

Проект могут увязать с территорией особой экономической зоны «Авангард», которую хотят приблизить к новой воздушной гавани, что в перспективе позволит сформировать логистический хаб.

Прямая речь

Сергей Дунаев, директор департамента развития инфраструктуры Министерства транспорта РФ:

— Сегодня мы выходим на финишную прямую, приступаем к реализации проекта. Совместно с правительством региона проделали большую работу: определили источники финансирования, концессионера, модели, технические параметры будущего аэропорта Омск-Федоровка. В послании главы государства определены конкретные направления аэропортовой инфраструктуры, что позволит нам в максимально короткие сроки приступить к реализации столь значимого для региона проекта в рамках концессионного соглашения. Считаю, что в ближайшие годы омичи увидят новый аэропорт.