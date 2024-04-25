Премьер-министр утвердил концессионера строительства аэропорта Омск-Федоровка

«Работаем!» — резюмировал в своем Телеграм-канале поделившийся новостью губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Согласно распоряжению, концессионное соглашение о проектировании, строительстве, реконструкции и использовании (эксплуатации) нового аэропортового комплекса Омск-Федоровка может быть заключено с ООО «Омскаэроинвест» без проведения конкурса.
Компания зарегистрирована в Екатеринбурге год назад. Ее учредитель — АО «Аэропорт Кольцово» — входит в холдинг «Аэропорты регионов».
Строительство новых воздушных ворот Омска потребует 42 миллиардов рублей. Технические параметры объекта (пропускная способность — не менее трех миллионов пассажиров в год, взлетная полоса длиной 3200 метров и другие показатели) одобрены. После подписания концессионного соглашения проект планируется реализовать в течение пяти лет.
Из четырех концепций аэропортового комплекса, предложенных ведущими российскими разработчиками, наибольшее число голосов (44354) набрал дизайн-проект архитектурного бюро «Хвоя». Всего же участниками открытого голосования стали 116592 жителя Омской области.
«В основе концепции лежит идея максимальной прозрачности и визуальной легкости нового здания аэропорта Омска. Это позволяет видеть взлет и посадку лайнеров через здание аэровокзала», — говорится в концепции.
«Проблема создания новых воздушных ворот в Омске давно назрела. Старый аэропорт, расположенный в черте города, не обеспечивает безопасности перелетов, имеет короткую взлетную полосу, и к тому же тормозит развитие мегаполиса. Вынос объекта за черту города решит эти проблемы, даст импульс для масштабного жилищного строительства. Поэтому необходимо осуществить этот проект как можно быстрее», — уверен руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.
Напомним, возведение аэропорта в Федоровке (Любинский район Омской области) начинали еще в прошлом веке, построив более 80 объектов. Однако из-за проблем с финансированием завершить проект не удалось. За это время конструкции обветшали и будут снесены. «Создание аэропорта с чистого листа позволит применить самые современные технологии при проектировании и строительстве», — подчеркивает директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.
Проект могут увязать с территорией особой экономической зоны «Авангард», которую хотят приблизить к новой воздушной гавани, что в перспективе позволит сформировать логистический хаб.
Прямая речь
Сергей Дунаев, директор департамента развития инфраструктуры Министерства транспорта РФ:
— Сегодня мы выходим на финишную прямую, приступаем к реализации проекта. Совместно с правительством региона проделали большую работу: определили источники финансирования, концессионера, модели, технические параметры будущего аэропорта Омск-Федоровка. В послании главы государства определены конкретные направления аэропортовой инфраструктуры, что позволит нам в максимально короткие сроки приступить к реализации столь значимого для региона проекта в рамках концессионного соглашения. Считаю, что в ближайшие годы омичи увидят новый аэропорт.