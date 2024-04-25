Премьер-министр утвердил концессионера строительства аэропорта Омск-Федоровка

Напомним, возведение аэропорта в Федоровке (Любинский район Омской области) начинали еще в прошлом веке, построив более 80 объектов. Однако из-за проблем с финансированием завершить проект не удалось. За это время конструкции обветшали и будут снесены. «Создание аэропорта с чистого листа позволит применить самые современные технологии при проектировании и строительстве», — подчеркивает директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.