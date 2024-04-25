Битва Благодатных огней в Молдове: Почему в Иерусалим за огнем отправятся две церковные делегации

Также Румынская православная церковь в этом году доставит Благодатный огонь из Иерусалима не только в Бухарест и Яссы, но и в Кишинев. Его привезут в столицу Румынии спецрейсом, затем переправят в аэропорт Кишинева, где Благодатный огонь встретят иерархи Бессарабской Митрополии.