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Битва Благодатных огней в Молдове: Почему в Иерусалим за огнем отправятся две церковные делегации

Благодатный огонь доставят в нашу страну дважды.

Ранее Митрополия Молдовы сообщила, что Благодатный огонь доставят в республику и на эту Пасху. Будет организовано паломничество на Святую землю с участием митрополита Владимира. В субботу, 4 мая, Благодатный огонь доставят столичный в Собор Рождества Христова. Это уже 22-й год, когда Митрополия Молдовы доставляет Благодатный огонь в страну.

Также Румынская православная церковь в этом году доставит Благодатный огонь из Иерусалима не только в Бухарест и Яссы, но и в Кишинев. Его привезут в столицу Румынии спецрейсом, затем переправят в аэропорт Кишинева, где Благодатный огонь встретят иерархи Бессарабской Митрополии.

Как известно, ранее приходы нескольких молдавских церквей вышли из состава Митрополии Молдовы, подчиняющейся Русской православной церкви и присоединились к Бессарабской Митрополии.

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