На набережной в Челнах запретили кататься на электросамокатах

Ограничение распространяется на всю территорию общественного пространства.
Отмечается, что катание на обычных самокатах, велосипедах и роликах по-прежнему разрешено.
Напомним, на Суконной слободе начали строить дом без согласования с властями.
На набережной имени Табеева в Набережных Челнах запретили кататься на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Ограничение распространяется на всю территорию общественного пространства.
Отмечается, что катание на обычных самокатах, велосипедах и роликах по-прежнему разрешено.
Напомним, на Суконной слободе начали строить дом без согласования с властями.