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На набережной в Челнах запретили кататься на электросамокатах

На набережной имени Табеева в Набережных Челнах запретили кататься на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Ограничение распространяется на всю территорию общественного пространства.

Отмечается, что катание на обычных самокатах, велосипедах и роликах по-прежнему разрешено.

Напомним, на Суконной слободе начали строить дом без согласования с властями.