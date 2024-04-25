Главные новости 25 апреля

Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы арестовал соучредителя «Олимпситистрой» Александра Фомина по делу о даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову.



Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США

США третий год подряд не разрешают дипломатам возложить венки к обелиску в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.



В Минпромторге сообщили, что «Ашан» останется в России

Далеко не весь зарубежный бизнес поддается на давление, которое на него оказывают на Западе, и уходит из России, отметил замглавы ведомства.



Из стандарта медпомощи при ОРВИ исключили антибиотики

Из перечня лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории России для лечения ОРВИ, исключены антибиотики, но добавлен ряд других препаратов, в том числе кагоцел.



Минтруд заявил о равенстве полов, несмотря на разрыв в зарплатах

Разница в зарплатах мужчин и женщин в России объясняется сложностью и условиями труда, а не полом, уверяют в Минтруде.