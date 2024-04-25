В Омске по ночам начнут обновлять разметку на дорогах

«В этом году снова заключён контракт с подрядной организацией, которая нанесёт разметку термопластиком на центральных улицах. Это более прочное и долговечное покрытие, которое повышает видимость разметки, как в дневное, так и в ночное время. Работы начнутся сегодня ночью», — рассказал глава города.
Как сообщается, специалисты нанесут 54,6 тысяч квадратных метров пластиковой разметки. Также подрядчики восстановят прошлогоднюю разметку на площади почти 40 тысяч квадратных метров.
Всего в 2024 году, по информации Сергея Шелеста, на эти цели предусмотрено 128,3 миллиона рублей.