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В Омске по ночам начнут обновлять разметку на дорогах

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в четверг, 25 апреля 2024 года, что рабочие приступили к нанесению разметки на улицах города.

Источник: Мэрия Иркутска

«В этом году снова заключён контракт с подрядной организацией, которая нанесёт разметку термопластиком на центральных улицах. Это более прочное и долговечное покрытие, которое повышает видимость разметки, как в дневное, так и в ночное время. Работы начнутся сегодня ночью», — рассказал глава города.

Как сообщается, специалисты нанесут 54,6 тысяч квадратных метров пластиковой разметки. Также подрядчики восстановят прошлогоднюю разметку на площади почти 40 тысяч квадратных метров.

Всего в 2024 году, по информации Сергея Шелеста, на эти цели предусмотрено 128,3 миллиона рублей.