В Омске по ночам начнут обновлять разметку на дорогах

«В этом году снова заключён контракт с подрядной организацией, которая нанесёт разметку термопластиком на центральных улицах. Это более прочное и долговечное покрытие, которое повышает видимость разметки, как в дневное, так и в ночное время. Работы начнутся сегодня ночью», — рассказал глава города.