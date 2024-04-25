Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об акции «Сад памяти»

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о Международной акции «Сад памяти», которая пройдёт в этом году уже в пятый раз. В её рамках по всей России и за рубежом высаживают деревья в знак памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Акция уже началась в южных регионах страны, а на прошлых выходных эстафету принял и Омск: в субботу, 20 апреля, в Ленинском округе, на улице, названной в честь Героя Советского Союза Фёдора Крылова, высадили каштаны и яблони.
«В ближайшие дни свои небольшие сады памяти омичи высадят во всех округах города. Пирамидальные тополя и яблони появятся на улицах Перелёта, Ватутина, Ермолаева, Романенко, П. Осминина, С. Тюленина, Киселёва и Завертяева», — рассказал мэр.
Главное событие в рамках акции в Омске — высадка 79 деревьев, по номеру годовщины Победы в 2024 году, — пройдёт в Парке Победы в эту субботу, 27 апреля.
Ещё больше информации об акции «Сад Памяти», в том числе о других мероприятиях, которые пройдут в Омске, можно найти на сайте Садпамяти2024.рф.