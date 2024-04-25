Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об акции «Сад памяти»

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о Международной акции «Сад памяти», которая пройдёт в этом году уже в пятый раз. В её рамках по всей России и за рубежом высаживают деревья в знак памяти погибших в Великой Отечественной войне.