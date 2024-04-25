ПЕРМЬ, 25 апр — РИА Новости. Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае, в настоящее время на реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика, сообщило краевое МЧС.
По данным ведомства, под водой находятся 30 приусадебных участков в Чусовом, Александровске, поселке Всеволодо-Вильва и Гайнском округе. Освободились от воды мост в селе Моховое под Кунгуром и четыре садовых участка в Александровске.
«На территории края в реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика от −80 до +46 см (по гидропостам ПЦГМС). В последующие двое-четверо суток (25−28 апреля) в реках края ожидаются как подъемы, так и спады уровней воды. Ожидаемые в этот период осадки могут осложнить ход развития половодья», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в четверг днем в Перми +7 градусов, идет дождь со снегом. В пятницу и выходные температура воздуха будет от +13 до +20 градусов, ожидаются дожди.