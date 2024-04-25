Дожди могут осложнить ход половодья в Пермском крае

«На территории края в реках наблюдается как отрицательная, так и положительная динамика от −80 до +46 см (по гидропостам ПЦГМС). В последующие двое-четверо суток (25−28 апреля) в реках края ожидаются как подъемы, так и спады уровней воды. Ожидаемые в этот период осадки могут осложнить ход развития половодья», — говорится в сообщении.