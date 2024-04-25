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На Куршской косе напомнили о месте, где особенно опасно купаться в летний сезон

Посетители часто неправильно понимают, где проходит граница нацпарка.

У северной границы Зеленоградска, сразу за городским кладбищем, опасно купаться из-за сохранившихся в воде металлических волнорезов. Об этом напомнили в пресс-службе нацпарка «Куршская коса».

«Часто наши гости ошибочно считают, что южная граница национального парка проходит на уровне КПП (3-й км Куршской косы). Это не так!» — заметили в нацпарке и уточнили, что на территорию от северной границы города распространяются все установленные законом правила посещения.

Спасатель из Янтарного Николай Баженов рассказал «Клопс» о личном отношении к попавшим в беду и о том, какие качества нужны для работы.

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