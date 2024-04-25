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Врач назвала распространенные психические расстройства у белорусов

Названы распространенные психические расстройства белорусов.

Белорусский психолог перечислила самые распространенные психические расстройства у белорусов, пишет агентство «Минск Новости».

В частности, по словам замдиректора по медчасти РНПЦ психического здоровья Оксаны Шиловой, у более чем 50% белорусов, обратившихся за помощью к психиатрам в 2023-м, диагностировали психические расстройства невротического уровня: тревожность, стресс, депрессию и другие.

Кроме того, у значительной части пациентов — наркологические расстройства, проблемы с употреблением алкоголя и психоактивных веществ.

Врач сообщила также, что примерно 20−25% состоящих на учете болеют тяжелыми психическими расстройствами: шизофренией, биполярным эффективным расстройством и большим депрессивным расстройством.

— Однако в общей численности населения таких людей будет всего несколько процентов, — пояснила она.

Доктор Шилова рассказала еще, что в Беларуси среди людей, которые раньше не обращались к психиатрам, самыми распространенными расстройствами являются тревожность (до 6% населения) депрессия (4%,) и алкоголизм (от 3% до 5% в зависимости от пола и возраста). Распространенность этих психических расстройств среди белорусов такая же, как и во всем мире.

Но еще врач заметила, что психическое здоровье людей повлиял коронавирус, прежде всего, из-за стресса, которого было особенно много в начале пандемии.

На данный момент специалисты РНПЦ психического здоровья разрабатывают методы нейрокоррекции с использованием специального тренажера, заставляющего концентрировать внимание для восстановления нервной системы.

здоровье
медицина