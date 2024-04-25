Врач назвала распространенные психические расстройства у белорусов

Доктор Шилова рассказала еще, что в Беларуси среди людей, которые раньше не обращались к психиатрам, самыми распространенными расстройствами являются тревожность (до 6% населения) депрессия (4%,) и алкоголизм (от 3% до 5% в зависимости от пола и возраста). Распространенность этих психических расстройств среди белорусов такая же, как и во всем мире.