Врач назвала распространенные психические расстройства у белорусов

Белорусский психолог перечислила самые распространенные психические расстройства у белорусов, пишет агентство «Минск Новости».
Кроме того, у значительной части пациентов — наркологические расстройства, проблемы с употреблением алкоголя и психоактивных веществ.
Врач сообщила также, что примерно 20−25% состоящих на учете болеют тяжелыми психическими расстройствами: шизофренией, биполярным эффективным расстройством и большим депрессивным расстройством.
— Однако в общей численности населения таких людей будет всего несколько процентов, — пояснила она.
Доктор Шилова рассказала еще, что в Беларуси среди людей, которые раньше не обращались к психиатрам, самыми распространенными расстройствами являются тревожность (до 6% населения) депрессия (4%,) и алкоголизм (от 3% до 5% в зависимости от пола и возраста). Распространенность этих психических расстройств среди белорусов такая же, как и во всем мире.
Но еще врач заметила, что психическое здоровье людей повлиял коронавирус, прежде всего, из-за стресса, которого было особенно много в начале пандемии.
На данный момент специалисты РНПЦ психического здоровья разрабатывают методы нейрокоррекции с использованием специального тренажера, заставляющего концентрировать внимание для восстановления нервной системы.