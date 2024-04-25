На Омскую область снова надвигается мощное потепление

По данным Обь-Иртышского УГМС, на выходных в Омскую область снова придёт летнее тепло. Вместе с тем в регионе начнутся дожди.
По прогнозу синоптиков, в пятницу, 26 апреля, днём температура воздуха составит +10… +15, а вночь на субботу снова станет холоднее — −3… +2. Зато днём воздух прогреется до +20 градусов.
Ночью в воскресенье, 28 апреля, в регионе ожидается +3… +8, днём — +20… +25, также местами по области — небольшой дождь. Мощное потепление, вероятно, придёт в регион ненадолго.
Ранее мы писали, что, по данным синоптиков, в мае омичей ждут затяжные дожди. Осадки ожидаются уже в первых числах месяца, наряду с прохладной температурой воздуха.