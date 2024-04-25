В Краснодаре парада ко Дню Победы в этом году вновь не будет

В настоящее время в Краснодаре уже проводятся мероприятия, посвященные победе в ВОВ. В конце марта в школах стартуют тематические акции и внеурочные занятия «Разговоры о важном». Спортивный блок организует соревнования и турниры, приуроченные к 9 мая.



Традиционно «Фронтовые бригады» выступят во дворах домов, где проживают ветераны, чтобы поздравить участников ВОВ с Днем Победы. Также мероприятия, посвященные празднику, пройдут в парках и скверах Краснодара. Непременно будут организованы возложения к мемориалам.



«Бессмертный полк» пройдет в Краснодаре в формате онлайн. На медиа-поверхностях города будут показаны портреты героев войны. А в историческом парке «Россия-моя история» проведут тематические экскурсии, выставки и мастер-классы.



Напомним, что парад Победы состоится 9 мая в Новороссийске. Он будет проходить без присутствия зрителей. Данная мера необходима в целях обеспечения безопасности жителей и гостей Кубани.