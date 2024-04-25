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В Краснодаре парада ко Дню Победы в этом году вновь не будет

В Краснодаре уже проводятся мероприятия, приуроченные к празднику.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Парада Победы к 9 мая в Краснодаре вновь не будет. Информацию об этом опубликовал в своих социальных сетях мэр кубанской столицы Евгений Наумов.

«Будем “гулять”, когда наши ребята вернутся с фронта домой», — подчеркнул глава города.

В настоящее время в Краснодаре уже проводятся мероприятия, посвященные победе в ВОВ. В конце марта в школах стартуют тематические акции и внеурочные занятия «Разговоры о важном». Спортивный блок организует соревнования и турниры, приуроченные к 9 мая.

Традиционно «Фронтовые бригады» выступят во дворах домов, где проживают ветераны, чтобы поздравить участников ВОВ с Днем Победы. Также мероприятия, посвященные празднику, пройдут в парках и скверах Краснодара. Непременно будут организованы возложения к мемориалам.

«Бессмертный полк» пройдет в Краснодаре в формате онлайн. На медиа-поверхностях города будут показаны портреты героев войны. А в историческом парке «Россия-моя история» проведут тематические экскурсии, выставки и мастер-классы.

Напомним, что парад Победы состоится 9 мая в Новороссийске. Он будет проходить без присутствия зрителей. Данная мера необходима в целях обеспечения безопасности жителей и гостей Кубани.