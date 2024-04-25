Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников с бытовой техникой

Теперь мошенники пишут гражданам с предложением выгодно приобрести бытовую технику. Иногда злоумышленники прикрепляют к сообщению кнопку «Использовать промокод». Если человек нажимает на неё, то попадает на поддельный сайт, похищающий личные данные пользователей.