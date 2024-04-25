Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников с бытовой техникой

Воронежцев предупредили о новой схеме мошенников, данные пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Теперь мошенники пишут гражданам с предложением выгодно приобрести бытовую технику. Иногда злоумышленники прикрепляют к сообщению кнопку «Использовать промокод». Если человек нажимает на неё, то попадает на поддельный сайт, похищающий личные данные пользователей.
Как отличить настоящее выгодное предложение от уловок аферистов?
- в тексте можно встретить фразы «срочно!» или «у вас осталось пару часов до конца акции». Злоумышленники всячески стараются поторопить человека, чтобы у него не оставалось времени на размышления;
- в письме есть опечатки, ошибки и странные символы. Таким способом аферисты пытаются обойти спам-фильтры;
- подозрительный адрес отправителя. В строке есть много случайных букв и цифр. Также может быть некорректно написан домен в адресе отправителя письма (https://vrn.aif.ru/ — так выглядит надёжная ссылка; dfryb0101hje0001hhedhed — стоит насторожиться).