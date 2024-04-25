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Новокузнечанам сообщили, почему опрокинулся автобус и пострадали 10 человек

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на шоссе Северном.

В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали 10 человек. Оно произошло около 05.30 на шоссе Северном.

По предварительной версии Госавтоинспекции Кузбасса, 56-летний водитель служебного автобуса «Ютонг», перевозивший 20 работников одного из предприятий, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.

В результате ДТП трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водителю медики помогли на месте. Позже в больницу самостоятельно обратились ещё шесть человек. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым.

В отношении него составили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», которая влечёт в качестве наказания административный штраф до 10 000 рублей.

Также в Кемерове рассказали о ДТП, где автобус протащил пенсионерку до остановки.