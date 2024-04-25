Новокузнечанам сообщили, почему опрокинулся автобус и пострадали 10 человек

В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали 10 человек. Оно произошло около 05.30 на шоссе Северном.
По предварительной версии Госавтоинспекции Кузбасса, 56-летний водитель служебного автобуса «Ютонг», перевозивший 20 работников одного из предприятий, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.
В результате ДТП трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водителю медики помогли на месте. Позже в больницу самостоятельно обратились ещё шесть человек. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым.
В отношении него составили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», которая влечёт в качестве наказания административный штраф до 10 000 рублей.
Также в Кемерове рассказали о ДТП, где автобус протащил пенсионерку до остановки.