Более 1000 лагерей примут новосибирских школьников этим летом

«В этом году начинает свою работы новый круглогодичный лагерь на территории Искитимского района “Сиббери клуб”, который сможет принимать 192 ребёнка в смену. Всего же за три летних месяца на территории региона около 122 тысяч детей школьного возраста оздоровятся в лагерях», — отметила заместитель министра, добавив, что при выборе лагеря родителям необходимо проверить наличие организации в реестре лагерей.