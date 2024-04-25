Более 1000 лагерей примут новосибирских школьников этим летом

В Новосибирской области ведётся подготовка к летней оздоровительной кампании. Детей в этом году примут 1012 лагерей: 948 с дневным пребыванием, 55 стационарных и девять палаточных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Замминистра труда и соцразвития области Ольга Потапова рассказала, что развитие сети лагерей в регионе, создание в них безопасных условий, совершенствование подходов к качественному созданию программ отдыха — это главные задачи сферы детского отдыха и оздоровления. Сейчас лагеря планово проверяют на соблюдение антитеррористической защищённости, после чего, в мае, стоится приёмка этих заведений.
«В этом году начинает свою работы новый круглогодичный лагерь на территории Искитимского района “Сиббери клуб”, который сможет принимать 192 ребёнка в смену. Всего же за три летних месяца на территории региона около 122 тысяч детей школьного возраста оздоровятся в лагерях», — отметила заместитель министра, добавив, что при выборе лагеря родителям необходимо проверить наличие организации в реестре лагерей.
Помимо традиционных заездов, в региональных лагерях проведут и профильные смены: патриотические, театральные, художественные, краеведческие, туристические, экологические, спортивные, технические. В этом году участниками 54 профильных смен станут более 4 тысяч ребят. Участие в таких заездах бесплатное.
Подать заявление на путёвку в лагерь можно на портале «Госуслуги». Путёвки выдают в центрах соцподдержки населения по месту жительства. В 2025 году этот процесс планируют перевести в электронный вид.