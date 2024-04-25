В Омске снова сократят трамвайные маршруты до Амурского поселка

В периоды с 20:30 часов 25 апреля до 05:30 часов 26 апреля и с 20:30 часов 2 мая до 05:30 часов 3 мая движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная».