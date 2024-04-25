В Воронеже изменится работа поликлиник, почты и МФЦ

30 апреля рабочий день будет сокращен на один час. Для филиалов МФЦ в Богучаре, Верхнем Мамоне, Верхннй Хаве, Воробьевке, Грибановском, Каменке, Кантемировке, Каширском, Нижнедевицке, Ольховатке, Панино, Петропавловке, Подгоренском, Рамони, Репьевке, Таловой, Терновке, Хохольском и Эртиле 30 апреля будет выходным днем. Секторы пользовательского сопровождения будут работать в СМАРТ-МФЦ в Грибановском, Панино, Подгоренском и Терновке.