В Воронеже изменится работа поликлиник, почты и МФЦ

Как Воронежская область будет жить и работать на майских праздниках, рассказываем в нашем материале.
Медучреждения.
29 и 30 апреля, 10 и 11 мая поликлиники будут принимать пациентов по графику субботнего дня, 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — по графику воскресного дня;
Как будет работать конкретная поликлиника, можно узнать на сайте медорганизации или в регистратуре.
В Воронежском областном патологоанатомическом бюро 28 и 30 апреля, 9, и 11 мая — рабочие дни в соответствии с графиком дежурств с 8:00 до 14:00. 29 апреля, 1, 10 и 12 мая — нерабочие дни.
В Воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы рабочие дни 29 и 30 апреля, 10 и 11 мая. 1, 9 и 12 мая — выходные.
Стационары города и области, службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф продолжат работать в обычном круглосуточном режиме. Номер телефона скорой помощи: 03, 103 (с мобильного). Также «скорую» можно вызвать по единому номеру службы спасения 112.
Неотложную стоматологическую помощь будут оказывать круглосуточно в Воронежской клинической стоматологической поликлинике № 4 и Воронежской детской клинической стоматологической поликлинике № 2.
МФЦ.
В субботу, 27 апреля, все филиалы МФЦ Воронежа и области будут вести прием заявителей.
28 апреля, 29 апреля, 1 мая — выходные. Получить услуги в электронном виде можно в секторах пользовательского сопровождения:
- СМАРТ-МФЦ Воронежа № 1;
- СМАРТ-МФЦ в Левобережном районе Воронежа;
- СМАРТ-МФЦ в Железнодорожном районе Воронежа;
- СМАРТ-МФЦ в Центральном районе Воронежа;
- СМАРТ-МФЦ в Советском районе Воронежа;
- СМАРТ-МФЦ «ГРАД»;
- СМАРТ-МФЦ в Лиски;
- СМАРТ-МФЦ в Новой Усмани.
30 апреля рабочий день будет сокращен на один час. Для филиалов МФЦ в Богучаре, Верхнем Мамоне, Верхннй Хаве, Воробьевке, Грибановском, Каменке, Кантемировке, Каширском, Нижнедевицке, Ольховатке, Панино, Петропавловке, Подгоренском, Рамони, Репьевке, Таловой, Терновке, Хохольском и Эртиле 30 апреля будет выходным днем. Секторы пользовательского сопровождения будут работать в СМАРТ-МФЦ в Грибановском, Панино, Подгоренском и Терновке.
Со 2 мая центры «Мои Документы» работают в обычном режиме. Уточнить информацию о работе филиалов МФЦ можно в центре телефонного обслуживания: (473) 226−99−99.
Почта.
29, 30 апреля и 10 мая почтовые отделения Воронежской области будут работать по режиму субботы.
8 мая офисы будут работать по сокращённому графику и закроются на один час раньше.
1 и 9 мая — выходные дни во всех отделениях. Для небольших отделений в селах нерабочим днем также будет 29 апреля.
Со 2 по 7 мая почта будет работать в обычном режиме.
В выходные почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с Социальным фондом РФ.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте.
ЗАГС.
Специализированный отдел ЗАГС по регистрации смерти на Ленинском проспекте, 154 будет работать 27 апреля и 30 апреля, 2, 3, 4, 7, мая, 8 мая. 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на час. 28, 29 апреля, 1, 5, 6, 9, 10 мая — выходные. С 11 мая отдел ЗАГС начнет работу по обычному графику.
В отделах ЗАГС Воронежа и области рабочие дни — 27 апреля, 30 апреля, 2, 3, 4, 7 мая, 8 мая и 11 мая. 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на час. Выходные дни — 28, 29 апреля, 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13 мая.
С 14 мая отделы ЗАГС города и области вернутся к приему граждан по обычному графику.
Парковки.
В субботу, 27 апреля, парковки будут работают в платном режиме. С 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая автомобилисты смогут парковаться бесплатно.