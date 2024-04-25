В Воронеже на 101-м году умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Апальков

В Воронеже на 101-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алексей Апальков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэр Воронежа Вадим Кстенин выразил соболезнования родным и близким усопшего.
— С глубокой скорбью узнал о смерти Алексея Федоровича. Личностью для города он был поистине знаковой. Участник известного Воронежского добровольческого коммунистического полка, он защищал Воронеж, несмотря на ранения, прошел самое пекло Сталинграда и Курской дуги. О том, насколько самоотверженным, храбрым и любящим Родину человеком был Алексей Федорович, говорят не только его боевые награды: орден Отечественной войны I степени, две медали «За Отвагу», медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», но и долгий мирный труд. Помимо Великой Победы, в которую он внес свой немалый вклад, защитник Воронежа одержал еще одну — пусть и личную, но не менее значимую — встретил в феврале свой вековой юбилей, — сказал Вадим Кстенин.
Мэр подчеркнул, что Алексей Апальков навсегда останется для воронежцев героем, символом стойкости, патриотизма, жизнелюбия и веры в свою страну и ее будущее.
Алексей Апальков родился в поселке Ханженково под Макеевкой. В Воронеж он переехал с родителями еще ребенком. Учился в школе № 20 и десятый класс окончил в 1941 году. Семнадцатилетний юноша сразу же захотел отправиться на фронт и попробовал вступить в ряды Воронежского добровольческого коммунистического полка, но из-за возраста получил отказ. Ждать целый год Алексей не хотел и, приписав себе год, все-таки попал в ряды подразделения. Уже в декабре 1941 года он сражался с врагом под селом Тербуны Липецкой области.