В Самарской области с 29 апреля по 3 мая отменят 41 электричку

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что из-за ремонта на путях на участке Жигули — Томылово 29, 30 апреля и 1 мая изменится расписание движения пригородных поездов. Ремонт на этом участке, который будет вестись 2 и 3 мая, также отразится на расписании электричек.
Так, 29 апреля по измененному расписанию проследуют электрички № 6561 Мирная — Безенчук и № 7560 Безенчук — Самара. В этот день будет назначен пригородный поезд № 6567 Мирная — Новокуйбышевская.
Отменят электрички № 7143 Самара — Сызрань и № 7144 Сызрань‑1 — Самара, а также электрички № 7565 Мирная — Сызрань‑1 и № 6577 Мирная — Безенчук.
Также 30 апреля по измененному расписанию поедет пригородный поезд № 7560 Безенчук — Самара и будет назначена электричка № 6567 Мирная — Новокуйбышевская.
Отменят электрички № 6578 Безенчук — Мирная, поезд № 7570 Сызрань‑1 — Мирная, № 7141 Самара — Сызрань‑1, № 7142 Сызрань‑1 — Самара, № 7552 Сызрань‑1 — Мирная, № 6561 Мирная — Безенчук, № 7565 Мирная — Сызрань‑1, № 7143 Самара — Сызрань‑1, № 7144 Сызрань‑1 — Самара, № 6577 Мирная — Безенчук.
Также 1 мая по измененному расписанию проследует электричка № 7560 Безенчук — Мирная, которая будет идти от города Новокуйбышевск. Будет назначен пригородный поезд № 6567 Мирная — Новокуйбышевская. Изменит расписание и электричка № 7555 Мирная — Сызрань‑1
на участке Новокуйбышевская — Сызрань‑1.
Отменят электрички № 6578 Безенчук — Мирная, № 7570 Сызрань‑1 — Мирная, № 7141 Самара — Сызрань‑1, № 7142 Сызрань‑1 — Самара, № 7552 Сызрань‑1 — Мирная, № 6561 Мирная — Безенчук, № 7565 Мирная — Сызрань‑1, № 7143 Самара — Сызрань‑1, № 7144 Сызрань‑1 — Самара, № 6577 Мирная — Безенчук.
Также 2 мая по измененному расписанию проследует электричка № 7560 Безенчук — Мирная и № 7558 Сызрань‑1 — Мирная, № 7572 Сызрань‑1 — Самара. Будет назначена электричка № 6567 Мирная — Новокуйбышевская.
Отменят электрички № 6578 Безенчук — Мирная, № 6576 Безенчук — Мирная, № 6580 Чапаевск — Мирная, № 7570 Сызрань‑1 — Мирная, № 7104 Сызрань‑1 — Самара, № 7552 Сызрань‑1 — Мирная, № 6561 Мирная — Безенчук, № 7565 Мирная — Сызрань‑1, № 7103 Самара — Сызрань‑1, № 6577 Мирная — Безенчук.
А 3 мая изменится расписание электрички 7553 Самара — Сызрань‑1 на участке Новокуйбышевская — Сызрань‑1 и пригородного поезда № 7572 Сызрань‑1 — Самара.
Отменят электрички № 6578 Безенчук — Мирная, поезд № 6576 Безенчук — Мирная, № 6580 Чапаевск — Мирная, № 7570 Сызрань‑1 — Мирная, № 7104 Сызрань‑1 — Самара, № 7552 Сызрань‑1 — Мирная, № 6561 Мирная — Безенчук.
Подробнее обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов в эти дни можно узнать по ССЫЛКЕ.