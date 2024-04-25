В Самарской области с 29 апреля по 3 мая отменят 41 электричку

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что из-за ремонта на путях на участке Жигули — Томылово 29, 30 апреля и 1 мая изменится расписание движения пригородных поездов. Ремонт на этом участке, который будет вестись 2 и 3 мая, также отразится на расписании электричек.