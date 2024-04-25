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С 1 по 10 мая проезд по ЗСД для ветеранов будет бесплатным

Ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно проезжать по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с 1 по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы».

Для реализации права бесплатного проезда ветерану, управляющему транспортным средством или являющемуся пассажиром транспортного средства, необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД.

Правила бесплатного проезда:

— Проезд необходимо осуществлять, используя полосы, на которых осуществляется оплата наличными/банковской картой;

— Необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД.

Крайне желательно обеспечить отсутствие в автомобиле транспондера. Если транспондер все же есть и сработал, нужно предъявить кассиру документы, дающие право бесплатного проезда. Поездки будут скорректированы в течение 5 рабочих дней.

Также в Петербурге ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая.