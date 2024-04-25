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Движение общественного транспорта изменят в День Победы в Екатеринбурге

9 мая транспорт, включая метрополитен, будет работать до часа ночи.

В Екатеринбурге в День Победы все виды транспорта, включая метро, будут работать до 01.00 10 мая. В связи с проведением Парада изменится схема движения автобусов, трамваев и троллейбусов.

«Правоохранительные органы обеспечат безопасность и охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий, а также безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 9 мая, с 6.00 до окончания праздничных мероприятий закрывается движение трамваев по центральным улицам С 19.00 общественный транспорт на закрытых участках будет пропускаться исходя из оперативной обстановки.

Полный перечень изменений схем движения транспорта опубликован на официальном сайте мэрии.