В пяти регионах Черноземья объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз

В Белгородской области до 21:00 25 апреля местами ожидаются грозы.
В Воронежской области до 21:00 25 апреля также прогнозируются грозы. До 06:00 26 апреля ожидается порывистый ветер 15−18 м/с.
В Курской области до 21:00 25 апреля также местами могут пройти грозы.
В Липецкой области грозы возможны до 18:00 25 апреля.
В Тамбовской области ожидается порывистый ветер 15−18 м/с до 18:00 25 апреля.
Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб; последний — о катастрофах и крупных разрушениях.