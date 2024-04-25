В пяти регионах Черноземья объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб; последний — о катастрофах и крупных разрушениях.