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В пяти регионах Черноземья объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз

В пяти регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности — из-за прогнозируемых гроз, усиления ветра. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 71% 761 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

В Белгородской области до 21:00 25 апреля местами ожидаются грозы.

В Воронежской области до 21:00 25 апреля также прогнозируются грозы. До 06:00 26 апреля ожидается порывистый ветер 15−18 м/с.

В Курской области до 21:00 25 апреля также местами могут пройти грозы.

В Липецкой области грозы возможны до 18:00 25 апреля.

В Тамбовской области ожидается порывистый ветер 15−18 м/с до 18:00 25 апреля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб; последний — о катастрофах и крупных разрушениях.