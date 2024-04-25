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Челябинцы рассказали, куда поедут на майские праздники

Челябинцы рассказали, куда поедут на майские праздники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Две столицы, Сочи, Уфа и Тюмень — самые популярные направления из Челябинска на предстоящие майские праздники.

В топ-5 авианаправлений из Челябинска вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Волгоград. Доля пассажиров в столицу — 29,6%, в Санкт-Петербург — 25,8%, в Сочи — 22,8%, в Минеральные Воды и Волгоград — по 3,2%. Из города на майские праздники также полетят в Сургут, Красноярск, Казань, Мурманск, Нижневартовск.

На поезде из Челябинска поедут в Уфу, Тюмень, Москву, Орск и Казань. В Уфу оформлено 7,7% ж/д-билетов, в Тюмень — 7,5%, в столицу — 6,2%, в Орск — 4,2%, в Казань — 4,1%. В топ-10 направлений также вошли Самара, Новосибирск, Омск, Оренбург и Екатеринбург.

туризм и отдых