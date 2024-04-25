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Продуктовые сети Крыма установили социальные цены на 30 групп товаров

К соглашению присоединились 13 продуктовых сетей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 13 продуктовых сетей присоединились к соглашению об установлении социальных цен.

Речь идет о 30 наименованиях социально значимых товарах — крупах, сахаре, мясной и молочной продукции, а также бакалеи. Как сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров РК Анатолий Гук, в рамках соглашения магазины взяли на себя обязательства не превышать установленную цену более, чем на 5% от ее оптовой закупки.

— В данный момент все магазины выполняют обязательства. Все понимают ситуацию, и идут навстречу.

Социальные товары отмечены на полках магазинов синим цветом. Их установленную цену покупатели могут узнать на сайте Минпрома Крыма.