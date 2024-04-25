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Колумбарий для животных хотят открыть в Зеленоградске

ЗЕЛЕНОГРАДСК, 25 апреля, ФедералПресс. Власти Зеленоградска подбирают участок для размещения колумбария для животных. Чиновники обещали учесть действующие ограничения и требования законодательства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Особое внимание при подборе участка следует уделить его транспортной доступности и удобству посещения», — пишет издание «Волна» в группе в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что колумбарий для животных — это сооружение в виде нескольких стен с множеством ячеек для захоронения праха домашних любимцев.

Напомним, что после скандала с мертвыми котятами в Зеленоградске занялись домиками, в которых живут животные, у которых нет дома.

Ранее «ФедералПресс» писал, почему «город кошек» стал смертельно опасен для животных.

флора и фауна