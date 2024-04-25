Колумбарий для животных хотят открыть в Зеленоградске

«Особое внимание при подборе участка следует уделить его транспортной доступности и удобству посещения», — пишет издание «Волна» в группе в соцсети «ВКонтакте».
Стоит отметить, что колумбарий для животных — это сооружение в виде нескольких стен с множеством ячеек для захоронения праха домашних любимцев.
Напомним, что после скандала с мертвыми котятами в Зеленоградске занялись домиками, в которых живут животные, у которых нет дома.
Ранее «ФедералПресс» писал, почему «город кошек» стал смертельно опасен для животных.