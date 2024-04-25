Волгоградских школьников обучают управлению БПЛА

В рамках занятий юные волгоградцы учатся собирать и настраивать беспилотные аппараты, знакомятся с основами теории и техники безопасности полетов, затем отработают полученные навыки на симуляторах. Также предусмотрено учебно-тренировочное пилотирование, сообщили в администрации Волгограда.
Обучение ведется в рамках регпрограммы «Развитие грамотности в сфере управления БПЛА», инициированной губернатором Андреем Бочаровым.
Специализированные образовательные площадки работают на базе молодежных центров во всех районах областной столицы.
Напомним, что Андрей Бочаров во время заседания Совета муниципальных образований региона выступил с инициативой создать центры повышения компетенций в сфере БПЛА. Профильные площадки будут работать во всех муниципалитетах. Так, было открыто пространство для обучения управлению БПЛА в школе поселка Куйбышев Среднеахтубинского района.