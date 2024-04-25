Волгоградских школьников обучают управлению БПЛА

Напомним, что Андрей Бочаров во время заседания Совета муниципальных образований региона выступил с инициативой создать центры повышения компетенций в сфере БПЛА. Профильные площадки будут работать во всех муниципалитетах. Так, было открыто пространство для обучения управлению БПЛА в школе поселка Куйбышев Среднеахтубинского района.