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Велостанции появились в нижегородском парке «Швейцария»

Там можно подкачать колесо и выполнить мелкий ремонт.

Источник: ПАРК ШВЕЙЦАРИЯ — Telegram

Велостанции установили в нижегородском парке «Швейцария», сообщается в телеграм-канале пространства.

Они находятся около остановок «Аквапарк», «Караваиха» (бывший «Электрон») и «Мыза».

«Велостанция — это настоящая мини-станция техобслуживания. Здесь можно накачать колесо у велосипеда, детской коляски, инвалидного кресла. А еще выполнить мелкий ремонт — для этого есть весь набор необходимых инструментов», — рассказали в парке.

Ранее сообщалось, что парковый сезон стартует в Нижнем Новгороде 1 мая. В этот день с 14:00 до 22:00 гостей парка «Швейцария» ждет (0+) концертная программа.