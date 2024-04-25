Велостанции появились в нижегородском парке «Швейцария»

«Велостанция — это настоящая мини-станция техобслуживания. Здесь можно накачать колесо у велосипеда, детской коляски, инвалидного кресла. А еще выполнить мелкий ремонт — для этого есть весь набор необходимых инструментов», — рассказали в парке.