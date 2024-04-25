Власти заинтересовались негорящим Вечным огнем в Романово

Далее Алиханов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергею Черномазу: «Сергей Валерьевич, неужели это нельзя сделать? Понятно, что газовые баллоны ставить — это просто небезопасно. Это реально, но небезопасно — не дай бог что-нибудь случится. Проработайте этот вопрос. Либо людям надо как-то объяснить. Люди приходят, детей приводят учителя на мемориал. Вечный огонь, вроде, должен гореть, а его там нету. Горелка предусмотрена, но объяснять детям, почему она не горит… Либо реконструируйте и уберите, если это совсем невозможно, либо “Калининградгазификацию” надо попросить, чтобы они нам помогли с этим, с техническими условиями. Что там, эта горелка будет потреблять больше, чем дом или два?».