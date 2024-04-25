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Власти Калининграда предупреждают о повторном закрытии движения по ул. Суворова

Водителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок с учётом объездов.

Источник: Новый Калининград

На улице Суворова в Калининграде будет повторно перекрываться движение транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба горадминистрации.

«28 апреля, в воскресенье, дорожники уложат верхний слой асфальта на последнем участке подходов к путепроводу по ул. Александра Суворова. Для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ с 07:00 до 22:00 будет закрыто движение на участке автомобильной дороги по ул. А. Суворова на участке: пер. Нансена — ул. Южная — ул. Железнодорожная», — уточнили в мэрии.

Власти приносят извинения за вынужденные неудобства и просят заблаговременно планировать маршруты поездок с учётом объездов.