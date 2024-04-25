Тепло, пасмурно и почти без дождей: узнали, какая погода будет в Нижнем Новгороде на майские праздники

Первомай — то самое время, когда многие нижегородцы открывают дачный сезон. Снег на приусадебном участке уже сошел, а за окном становится достаточно тепло, чтобы не включать отопление в доме или коттедже. В предстоящие выходные не ожидается проливных дождей и сильных заморозков. Условия будут преимущественно комфортными для того, чтобы жарить шашлыки и проводить время на свежем воздухе. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 1 мая.