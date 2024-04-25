Тепло, пасмурно и почти без дождей: узнали, какая погода будет в Нижнем Новгороде на майские праздники

Первомай — то самое время, когда многие нижегородцы открывают дачный сезон. Снег на приусадебном участке уже сошел, а за окном становится достаточно тепло, чтобы не включать отопление в доме или коттедже. В предстоящие выходные не ожидается проливных дождей и сильных заморозков. Условия будут преимущественно комфортными для того, чтобы жарить шашлыки и проводить время на свежем воздухе. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 28 апреля по 1 мая.
По данным портала «Гисметео», в воскресенье, 28 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +17 градусов, ночью ожидается до +9 градусов. Северный ветер будет едва ощутимым, но в порывах может достигать 7 метров в секунду.
Второй выходной день также ознаменуется сухой, малооблачной и относительно комфортной погодой, правда, будет чуть прохладнее. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью — до +6. Ветер по-прежнему будет слабый, но повышение влажности и атмосферного давления в эти дни будут говорить о приближении осадков.
Первое мая огорчит нижегородцев дождем — выпадет до 0,4 мм осадков. В дневное время воздух прогреется до +18 градусов, ночью — до +9. Порывы ветра в течение дня могут достигать 11 метров в секунду. На следующей рабочей неделе также возможны дожди с грозами.
Напомним, что в Нижегородской области введен особый противопожарный режим: запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. «Комсомолка» составила подробный гид, где и как нижегородцы могут пожарить шашлыки и не нарваться на штраф.