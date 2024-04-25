Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока

Как сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова, в настоящий момент в Крыму под клубнику именно в закрытом грунте заняты 24 гектара, тогда как под ягодники в целом — 100 гектаров.
«Сейчас начался массовый сбор ягоды в закрытом грунте — на две недели раньше, чем в прошлом году. Большая часть клубники в теплицах в Крыму растет в Бахчисарайском районе», — сказала она и отметила, что спрос на крымскую ягоду в любом уголке России высок.
Руководитель предприятия по выращиваю сладкой ягоды в селе Холмовка Бахчисарайского района Андрей Кодзоба занимается ягодным бизнесом уже 15 лет, начинал еще при Украине.
Несколько лет назад летний потоп из-за ливней смыл его теплицы, но государство помогло восстановить производство.
«Минсельхоз Крыма помог восстановиться, мы получили хорошие компенсации. Сомневаюсь, что при Украине мы получили бы хоть что-нибудь. И еще в России у нас открылись бездонные рынки».
Его теплицы раскинулись на площади 10 гектаров. Две трети урожая по сухопутному маршруту в рефрижераторах уезжают на рынки Петербурга и Москвы, там распределяются по всей стране.
Крымскую клубнику из Холмовки знают как экологичную, красивую и вкусную. В прогнозах урожая руководитель предприятия осторожен, все же сбор только недавно начался. Но говорит, что в прошлом году собрали 10−12 тонн с гектара. По его словам, в этом году погода такая, что 2024-й обещает быть «клубничным годом»:
«Сухая погода, ранняя весна, зима сухая и не жесткая. Я думаю, что в этом году будет много клубники», — говорит хозяин клубничных гектаров.
Он утверждает, что ранняя клубника — самая красивая и крупная. И долгожданная в России, где еще местами лежит снег.
«Нашу крымскую ягоду ждут, спрос на ягоды из Крыма высок», — вторит и. о. министра Зарединова.
Она убеждена, что Крыму очень нужен питомник по выращиванию ягодного посадочного материала крымской селекции, сортов, которые не будут уступать зарубежным по всем качествам. И министерство уже работает над его созданием.
А пока крымских фермеров, готовых выращивать ягоды, стимулируют субсидиями на закладку ягодников до начала работ. В 2024 году сумма выплат может составлять около 380 тысяч рублей на каждый гектар ягодника.
Как говорят аграрии, пик ранней сладкой крымской тепличной клубники пришелся на середину апреля, а грунтовая благодаря погоде обещает появиться на рынках уже к концу месяца — началу мая.
В июле 2023 года в Крыму было собрано около 400 тысяч тонн земляники, сообщало Министерство сельского хозяйства республики ранее. За год планировалось собрать не менее 800 тысяч тонн.
Правительство РФ за десять лет направило инвестиции в размере 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство Крыма, что позволило увеличить площади садов и виноградников, и в разы поднять темпы производства сельхозпродукции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.