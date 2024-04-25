Клубничный год: в Крыму первые ягоды поспели раньше срока

Крымскую клубнику из Холмовки знают как экологичную, красивую и вкусную. В прогнозах урожая руководитель предприятия осторожен, все же сбор только недавно начался. Но говорит, что в прошлом году собрали 10−12 тонн с гектара. По его словам, в этом году погода такая, что 2024-й обещает быть «клубничным годом»: