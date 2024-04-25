Еще 20 «медленных» зон для СИМ появились в Москве

В свою очередь заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что вопрос безопасности движения находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. «Вместе с операторами проката электросамокатов и ЦОДД мы вводим в Москве новые “медленные” зоны для проезда на самокатах. Сегодня в городе действуют уже 320 “медленных” зон. Они расположены в зонах отдыха и местах с повышенным пешеходным движением. Попадая в “медленную” зону, самокаты сервисов аренды автоматически замедляются до 5−15 км/ч. Владельцам личных средств индивидуальной мобильности нужно следить за соблюдением скоростного режима самостоятельно», — заключил он.