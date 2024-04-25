Еще 20 «медленных» зон для СИМ появились в Москве

«Еще 20 улиц вошли в список “медленных” зон для средств индивидуальной мобильности. Они расположены у мест досуга и отдыха, которые работают ночью: ресторанов, кафе, баров», — говорится в сообщении.
Так, новый скоростной режим будет действовать на ул. Лесная, ул. 1-я Миусская, ул. 2-я Миусская, в Миусском пер., на ул. Новослободская, ул. Сущевская, Страстном бульваре, ул. Большая Дмитровка, в Столешниковом пер., на ул. Рождественка, ул. Кузнецкий Мост, в Камергерском пер., на ул. Мясницкая, ул. Забелина, ул. Солянка, в Солянском проезде, Лубянском проезде, на ул. Маросейка, ул. Покровка, Покровском бульваре с понедельника по среду — с 20:00 до 3:00, а также с четверга по воскресенье — с 18:00 до 3:00.
Отмечается, что в это время максимальная скорость для СИМ будет составлять 10 км/ч. При этом в остальное время здесь можно ездить со скоростью до 25 км/ч.
«Помните, что поездки в нетрезвом виде на СИМ запрещены. Это небезопасно для всех участников дорожного движения. Штраф за нарушение — 1,5 тыс. руб.», — добавили в Дептрансе.
В свою очередь заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что вопрос безопасности движения находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. «Вместе с операторами проката электросамокатов и ЦОДД мы вводим в Москве новые “медленные” зоны для проезда на самокатах. Сегодня в городе действуют уже 320 “медленных” зон. Они расположены в зонах отдыха и местах с повышенным пешеходным движением. Попадая в “медленную” зону, самокаты сервисов аренды автоматически замедляются до 5−15 км/ч. Владельцам личных средств индивидуальной мобильности нужно следить за соблюдением скоростного режима самостоятельно», — заключил он.