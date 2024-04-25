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Нижегородцы снова пожаловались на запах канализации на улицах города

Обращения поступают от жителей Нагорной и Заречной частей областного центра.

Жители Нижнего Новгорода снова пожаловались на запах канализации на улицах города. Они ощутили его в Нагорной и Заречной частях областного центра.

— Это просто ужас. Сегодня до рвоты ночью был запах этот. Голова разболелась. Звонили в разные организации — принимают заявки и на этом всё, — пожаловалась Татьяна Р.

Ранее в мэрии назвали предположительную причину неприятного запаха. За этим могут стоять недобросовестные ассенизаторы, которые сбрасывают отходы в ливневки. Также под подозрение попали жители коттеджных поселков, сливающие отходы в овраги.

Напомним, что запах в метро Нижнего Новгорода сравнили с ароматами в старых домах и на чердаках. Эксперты утверждают, что его можно учуять в каждой поземке.

экология