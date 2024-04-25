«У нас каждый день дрожит здание»: Валерий Гергиев назвал вредительным и глупым строительство станции метро под Мариинским театром

Метро в Петербурге в последние годы активно развивается. К концу 2024 года в городе должно появиться к минимум три новые станции, в том числе «Театральная». Предполагается, что она станет удобным транспортным узлом и облегчит путь до Мариинского театра его зрителям. И хотя для посетителей новая станция метро, которая поможет быстрее добираться на постановки, вызывает только радостные эмоции, в самом театре на ее появление реагируют более остро. Точнее проблема не в том, что там появится станция, а в ходе ее строительства. Из-за работы под землей здание каждый день трясется, что вызывает дискомфорт у его сотрудников. Об этом заявил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев в интервью «Российской газете».
— Где-то месяцев девять назад мы стали испытывать огромное волнение после того, как бездумная, глупая, чтобы не сказать вредительская политика руководства города, давшего разрешение строить метро непосредственно под Мариинским театром, дала о себе знать. У нас каждый день дрожит здание. Причем это такая крупная дрожь, которая в полной мере ощущается на верхней репетиционной сцене, — заявил он.
Из-за строительных работ здание театра постоянно дрожит. Юлия ПЫХАЛОВА.
При этом Гергиев указывает, что предыдущее руководство Северной столицы давало гарантии, что именно под театром строительство вести не будут. Однако на деле все оказалось иначе. А между тем Мариинка считается одним из величайших театров мира, к тому же еще и памятником архитектуры. И, по словам худрука, это здание строили не для того, чтобы под ним бурили метро.
— Выходит, что сейчас надо идти в суд, надо идти к Генеральному прокурору, надо идти к президенту страны. Как видите, я даже иду на прямой конфликт с руководством города, чтобы не допустить рокового вреда театру, — резюмировал Гергиев.