«У нас каждый день дрожит здание»: Валерий Гергиев назвал вредительным и глупым строительство станции метро под Мариинским театром

Метро в Петербурге в последние годы активно развивается. К концу 2024 года в городе должно появиться к минимум три новые станции, в том числе «Театральная». Предполагается, что она станет удобным транспортным узлом и облегчит путь до Мариинского театра его зрителям. И хотя для посетителей новая станция метро, которая поможет быстрее добираться на постановки, вызывает только радостные эмоции, в самом театре на ее появление реагируют более остро. Точнее проблема не в том, что там появится станция, а в ходе ее строительства. Из-за работы под землей здание каждый день трясется, что вызывает дискомфорт у его сотрудников. Об этом заявил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев в интервью «Российской газете».