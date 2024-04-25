Парящий мост в «Зарядье» в Москве закрыли из-за покрасочных работ

«С 25 по 28 апреля на Парящем мосту парка “Зарядье” ГБУ “Гормост” проводит плановые покрасочные работы. В этот период проход на мост закрыт», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пройти на мост снова можно будет с понедельника, 29 апреля.
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Проход на Парящий мост в парке «Зарядье» в Москве с 25 по 28 апреля закрыт из-за покрасочных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
«С 25 по 28 апреля на Парящем мосту парка “Зарядье” ГБУ “Гормост” проводит плановые покрасочные работы. В этот период проход на мост закрыт», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пройти на мост снова можно будет с понедельника, 29 апреля.