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Парящий мост в «Зарядье» в Москве закрыли из-за покрасочных работ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Проход на Парящий мост в парке «Зарядье» в Москве с 25 по 28 апреля закрыт из-за покрасочных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Источник: Unsplash

«С 25 по 28 апреля на Парящем мосту парка “Зарядье” ГБУ “Гормост” проводит плановые покрасочные работы. В этот период проход на мост закрыт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пройти на мост снова можно будет с понедельника, 29 апреля.

архитектура