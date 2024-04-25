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Поезд «Санкт-Петербург-Евпатория» начнет курсировать с 27 апреля

РАСПИСАНИЕ.

«Гранд Сервис Экспресс» возобновляет курсирование сезонного поезда № 179/180 сообщением Санкт-Петербург-Евпатория. В первый рейс из Петербурга поезд отправится 27 апреля, из Евпатории — 29 апреля. Он будет курсировать ежедневно, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети правительства.

Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:26 и прибывать в Евпаторию через день в 13:30. Из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 12:57.

В отдельные дни расписание может незначительно отличаться.