Петербуржцы стали чаще болеть малярией: причины

Уточняется, что все случаи завозные, в самом городе заражений не было. Издание «Мойка 78» добавляет, что болезнь вызывают паразиты, которые проникают в кровь человека после укуса комара. Заболевшие граждане отмечают у себя лихорадку, слабость. Речь также идет об увеличении селезенки. Заболевание поддается лечению.