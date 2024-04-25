Петербуржцы стали чаще болеть малярией: причины

«Показатель заболеваемости составил 0,24 на 100 тыс. населения (в 2022 году — 11 случаев, показатель — 0,20 на 100 тыс. населения)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все случаи завозные, в самом городе заражений не было. Издание «Мойка 78» добавляет, что болезнь вызывают паразиты, которые проникают в кровь человека после укуса комара. Заболевшие граждане отмечают у себя лихорадку, слабость. Речь также идет об увеличении селезенки. Заболевание поддается лечению.
Ранее «ФедералПресс» писал, что впервые за 20 лет выявили больного малярией в Ростовской области.